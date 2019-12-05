Гончарук анонсировал борьбу со «спящими» лицензиями на добычу нефти и газа

Правительство разработало законопроект об установлении спецренты на нефтегазовые участки, разрешение на освоение которых выдано более 3 лет назад.

Правительство разработало законопроект об установлении ежемесячной рентной платы на нефтегазовые участки, разрешение на освоение которых выдано более 3 лет назад, с целью борьбы с так называемыми «спящими» лицензиями.

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Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в Facebook.

«Правительство установит ежемесячную рентную плату за участки, на которые выдано разрешение более 3 лет назад. Точная стоимость будет зависеть от размера площади и даты выдачи разрешения. Не способны платить - возвращайте. В случае сознательной длительной неуплаты лицензию будут приостанавливать, а уже потом - аннулировать в судебном порядке. Настоящих инвесторов найдем на прозрачных е-аукционах», - написал премьер.

Он отметил, что такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. При этом в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - «спящие».

«Мы насчитали 80 участков в стране, пригодных к добыче. Но они «спят», потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут «свои», - отметил он.

Также он отметил, что отрасль имеет массу архаичных барьеров, которые не позволяют ей развиваться. Для оживления украинской газодобычи правительство уже разработало комплекс важных законодательных изменений, в частности, в Кодекс Украины о недрах, в Закон «О нефти и газе» и в Закон «О соглашениях о разделе продукции».

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 млрд куб. м. При этом «Укргазвыдобування» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м.