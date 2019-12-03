Парламент освободил процедуру разделения «Нафтогаза» от налогов

По словам депутатов, это технический законопроект, который дает возможность завершить процедуру анбандлинга.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предусматривается освобождение от налогообложения процедуры передачи имущества Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» в процессе отделения газотранспортной системы.

Читайте такжеНацкомиссия одобрила тарифы для «Оператора ГТС Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект 2359-1 проголосовали 328 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту народный депутат Ярослав Железняк отметил, что при доработке документа были учтены правки депутатов, а законопроект дает возможность завершить процедуру отделения газотранспортной системы от НАК «Нафтогаз Украины».

«Законопроект дает возможность завершить эту сложную процедуру анбандлинга. Наш комитет рекомендовал принять законопроект», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект№ 2359-1, которыми предусматривается освобождение процедуры передачи Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» от налогообложения имущества в процессе отделения газотранспортной системы.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что этот законопроект принимается в пакете с законом о разделении НАК «Нафтогаз Украины» (анбандлинге) и является техническим.

31 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг). Закон подписан президентом и вступил в силу.