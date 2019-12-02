Оржель назвал дату газовых переговоров с Россией и ЕС
12:31, 02 декабря 2019Энергетика
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Министр энергетики надеется, что трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину состоятся 5 декабря. По словам Оржеля, украинская и европейская стороны готовы проводить их в любой момент.
Алексей Оржель / REUTERS
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель надеется, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Оржель сказал на брифинге.
«По поводу ближайшей даты, у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но при этом две стороны (украинская и европейская ) готовы в любой момент», - отметил министр.
По информации Оржеля, стороны уже провели технические консультации, поэтому в ближайшее время переговоры должны перейти в конструктивное русло.
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