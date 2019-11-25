К отоплению еще не полностью подключены 4 области и Киев (карта)

На 100% подключены к отоплению 20 областей.

По состоянию на 25 ноября к отоплению на 100% подключены 20 областей, однако все еще не полностью подключены объекты социальной и жилищной сферы в Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской областях и Киеве.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий.

«Подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в Запорожской (социальная - 99,7%), Кировоградской (жилая - 93,1%, социальная - 99,7%), Одесской (жилая - 99,9%), Полтавской (социальная - 98,1%) областях и Киеве (жилая - 99,9%)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 октября отопительный сезон начался в 23 областях Украины.

В начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.