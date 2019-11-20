Импорт электроэнергии из России: троянский конь или временная необходимость

Украинское общество разделилось на два непримиримых лагеря в вопросе возобновления поставок электроэнергии из страны-агрессора, оккупировавшей часть нашей территории, - России. Эти поставки были прекращены в 2015 году, но в прошлом месяце Украина вновь вернулась к этому импорту.

Противники утверждают, что разрешение на поставки электроэнергии из России - это сдача национальных интересов, которая «убивает» отечественные электростанции и ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы в европейскую.

В противоположном же лагере уверены, что наличие дополнительного источника усиливает конкуренцию в Украине, снижает цены на электроэнергию, что положительно сказывается на конкурентоспособности нашей экономики. Более того, доля российской электроэнергии в структуре потребления Украины пока занимает менее одного процента, а в случае ее роста правительство обещает вводить ограничительные меры.

Публичной кульминацией этого противостояния стала потасовка в столичном аэропорту «Борисполь» экс-нардепа Олега Ляшко с действующим народным депутатом от «Слуги народа», главой парламентского комитета по вопросам энергетики Андрем Герусом. Ничем конструктивным борьба двух политиков не закончилась, однако теперь из-за несуразной провокации Ляшко угрожает реальный тюремный срок.

Новый рынок со старыми проблемами

С первого июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии, который должен был привнести конкуренцию на отечественный энергорынок и способствовать привлечению инвестиций в энергетический сектор, развитие которого топталось на месте из-за долгих лет отсутствия реальных реформ.

При этом запуск новой либеральной модели сопровождался ворохом ограничительных мер.

Так, чтобы не допустить роста тарифов для населения, производителей самой дешевой в стране электроэнергии – госкомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» обязали продавать свою электроэнергию для этой категории потребителей по специальной цене.

Это в свою очередь лишило промышленность доступа к дешевой электроэнергии и толкнуло ее в объятия тепловой генерации, 80 процентов которой контролирует энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Даже несмотря на ограничение максимальной цены на электроэнергию (в дневное время на уровне 2048 гривень за МВт-ч, а в ночное - 959 гривень за МВт-ч), представители крупного бизнеса взвыли от новых тарифов и заявили о возможной остановке предприятий, так как производство становится попросту не конкурентным по сравнению с европейскими предприятиями, где тарифы оказалась ниже. Ведь сразу после запуска нового рынка стоимость электроэнергии для предприятий взлетела на 10-25 процентов.

В сложившихся условиях от руководства страны требовались решительные меры, чтобы не допустить отката реформы назад, но при этом сохранить конкурентоспособность экономики.

Вариантов выхода из ситуации было несколько. Во-первых, можно было бы открыть рынок для населения, то есть поднять до рыночного уровня цены для населения, которые не менялись с 2017 года. Этот шаг снимает ограничения, которые были возложены на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», и пускает генерируемую этими компаниями электроэнергию на конкурентный рынок.

При этом, украинский энергорынок все равно останется монопольным так как 90% генерации находится в двух руках – государства и частного холдинга ДТЭК. Эти два игрока могут использовать свое положения для получения сверхприбылей. Существенное падение цен не гарантировано, но гнев избирателей обеспечен.

Второй прагматический вариант может решить эту проблему. Речь идет об открытии импорта электроэнергии в Украину, что позволит сдержать украинских производителей электроэнергии от необоснованного роста цен. При этом объём импорта и его технологическая возможность должны быть достаточными для оказания влияния на ценообразование внутри страны.

Стратегическая цель

Закон «О рынке электроэнергии», который вступил в силу с начала второго полугодия, позволил начать импорт электроэнергии из страны ЕС на все сегменты нового рынка – рынок двухсторонних договоров, на рынок «на сутки вперед», на внутрисуточный рынок, а также на балансирующий рынок. Из России и Белоруссии разрешался импорт только на балансирующий рынок и на рынок «на сутки вперед».

В середине сентября Верховная Рада приняла изменения в этот закон, разрешив покупать электроэнергию по двухсторонним договорам из России и Белоруссии. Соответствующую правку в законопроект пролоббировал глава энергетического комитета парламента Андрей Герус.

После этого решения и разгорелся скандал, так как именно в октябре из России начались поставки электроэнергии в Украину.

Стоит отметить, что Объединенная энергосистема Украины разделена на две части - большая часть работает параллельно с энергосистемами стран СНГ (России, Беларуси, Молдовы) и Балтии, а другая интегрирована в европейскую энергетическую систему. Это так называемый «Бурштынский энергоостров» (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области).

То есть на сегодня, Украина имеет возможность импортировать электроэнергию из европейских стран только в три области. Более того, объем возможного импорта из ЕС в разы уступает возможному импорту из Беларуси и России.

Поэтому существенного влияния на цену электроэнергии внутри страны импорт из ЕС оказать не может.

Однако, в течение ближайших пяти лет Украина планирует полностью изменить эту ситуацию.

Наша страна рассчитывает присоединить свою энергосистему к европейской сети системных операторов ENTSO-Е, что позволит в разы увеличить возможности как наших производителей экспортировать электроэнергию в ЕС, так и потребителей ее импортировать. Это с экономической стороны.

С политической: такая интеграция еще больше приблизит Украину к Европейскому Союзу.

Это также предусматривает отделение нашей энергосистемы от электрических сетей Беларуси и России.

По данным оператора Объединенной энергосистемы страны – компании «Укрэнерго», полноценное присоединение к ENTSO-Е позволит увеличить объем торговли электроэнергии со странами ЕС в четыре раза, а цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» будут снижены на треть.

На сегодня же ситуация практически полностью противоположная.

Временная необходимость

По данным «Укрэнерго», крупнейшими поставщиками электроэнергии в Украину с июля по октябрь текущего года были Словакия – 573,9 миллионов кВт-ч и Беларусь – 644,9 миллионов кВт-ч. Из России за этот период было поставлено лишь 127,86 миллионов кВт-ч.

Как сообщил Герус, в ноябре импорт электроэнергии из России составляет от 0,13% до 0,54% потребления страны.

«Импорт электроэнергии из РФ составляет от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем), что при нашем потреблении 14 000 МВт - 19 000 МВт составляет от 0,13 процентов до 0,54 процентов нашего потребления. Понятно, что это никакой угрозы энергетической безопасности не несет, все под контролем. Причем большинство этого импорта идет на «рынок на сутки вперед», что было разрешено законом от 2017 года», - сообщил депутат.

При этом парламентарий отметил, что цена электроэнергии для промышленных потребителей в ноябре снизилась на 20 процентов в сравнении с июлем-августом, когда стартовал новый рынок электроэнергии.

«Цена электроэнергии в ноябре на 20 процентов ниже, чем в июле-августе (1,29 гривень против 1,6 гривень). Рынок демонополизируется, олигархическая рента, которую платит вся страна, уменьшается», - отметил Герус.

Стоит отметить, что в Раде зарегистрирован ряд законопроектов, предлагающих в разной степени запретить или ограничить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Один из законопроектов, который инициирован вместе с другими коллегами Герусом, предполагает запретить продажу электроэнергии из России по двухсторонним договорам, однако оставляет такую возможность для Белоруссии. Альтернативный предлагает полный запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В идеальном мире, где Россия не использует свои энергетические ресурсы, как геополитическое оружие, можно было бы утверждать, что ничего плохого в дополнительных источниках поставки в Украину электроэнергии нет. Ведь электроэнергия - сырье для производства продукции с большей добавленной стоимостью. Чем дешевле сырье, тем более конкурентная украинская промышленность.

Украина, к сожалению, пока продолжает импортировать из России сырье в значительных объемах. Это и коксующийся уголь для металлургов, и энергетический уголь для энергетиков, и нефтепродукты, и многое другое.

Мы живем не в идеальном мире. Зависимость от любого товара из России делает нашу страну политически и экономически уязвимой перед агрессивным соседом.

Нетрудно представить, какое сопротивление будет оказано интеграции украинской энергосистемы в европейскую, если Россия сможет существенно нарастить долю своей электроэнергии на нашем рынке.

Поэтому Украине нужно постепенно отходить от импорта стратегических ресурсов из России путем повышения продуктивности их потребления, развития собственной добычи и переработки, а также благодаря поиску альтернативных путей поставок.

При этом нужно понимать, что резкое прекращение любых торговых отношений с Россией будет иметь негативные последствия для развивающейся украинской экономики, пока наша страна не окрепла и не заняла свое место в Европе и ее экономической системе.

Игорь Орел