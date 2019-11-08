В двух городах Львовщины срыв отопительного сезона признали чрезвычайной ситуацией

Установлено, что предприятие «Гарант Энерго М» не в состоянии обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах.

Без отопления до сих пор остаются жители Нового Роздола и Новояворовска / УНИАН

Во Львовской области ситуация с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Раздоле признана чрезвычайной техногенного характера.

Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, соответствующее решение сегодня, 8 ноября, приняли в рамках внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Как отметил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, по результатам предыдущих комиссий были даны соответствующие поручения ООО «Гарант Энерго М», которые предприятие должно было выполнить и это позволило бы начать работу по запуску системы теплоснабжения в городах Новояворовск и Новый Раздол.

«На сегодня все сроки исчерпаны. ООО «Гарант Энерго М» не выполнило этих протокольных поручений. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах», - сказал Романчук.

Поэтому Главному управлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области совместно с департаментом по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации поручено подготовить соответствующий пакет документов и подать его в ГСЧС.

Кроме того, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, необходимо безотлагательно рассмотреть возможность смены управляющего, который ненадлежащим образом выполняет возложенные на него задания по управлению переданными активами.

Также Главному управлению Национальной полиции во Львовской области поручено обеспечить круглосуточную охрану переданных ООО «Гарант Энерго М» активов ООО НПП «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия-Новый Раздол».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что отопительный сезон 2019/2020 годов начнется без проблем во всех городах страны, кроме Смелы и Нового Раздола.

По словам премьера, это связано с тем, что отопление в этих городах осуществляли частные компании, которые своими действиями создали критические ситуации, для решения которых требуется определенное время.