Кабмин заложил 48 миллиардов гривень на субсидии в 2020 году

По словам Соколовской, субсидии зависят от доходов и материального положения людей.

Кабинет министров заложил на 2020 год объем субсидий для населения в размере 48 миллиардов гривень.

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Об этом сказала министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании правительства.

"Я хотела бы успокоить украинцев. У нас запланировано 48 миллиардов гривень на эту программу (субсидии – УНИАН). Мы понимаем ее важность. В отопительные сезон людям необходим такой вид помощи… Субсидий хватит", - отметила она.

Министр добавила, что субсидии зависят от доходов и материального положения людей.

"Мы не меняли никаких критериев для получения субсидий. Наоборот, мы добавили несколько категорий. Например, для детских домов семейного типа. То есть мы расширили эту программу", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров от 21 октября была изменена формула для начисления субсидий. Согласно нововведению, размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 1 мая 2020 года вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В госбюджете на 2019 год Кабмин заложил 55 миллиардов гривень субсидий для населения.