«Нафтогаз» размещает 7-летние еврооблигации на $500 миллионов

Компания ожидает получить средства 8 ноября.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» размещает 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых, говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, компания ожидает получить средства 8 ноября после завершения юридических формальностей.

Отмечается, что «Нафтогаз» будет выплачивать проценты дважды в год - в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.

Пиковый спрос на еврооблигации «Нафтогаза» превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.

Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.

В сообщении отмечается, что «Нафтогазу» удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.

Как сообщал УНИАН, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило планируемым евробондам «Нафтогаза» приоритетный необеспеченный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".

Ожидается, что поступления будут использованы «Нафтогазом» в общих корпоративных целях, в том числе для погашения существующей финансовой задолженности.

12 июля «Нафтогаз» разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%

В ноябре 2018 года «Нафтогаз» отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств.

В октябре прошлого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.