Минрегион: отопительный сезон стартовал во всех областях (карта)

Вместе с тем в 8 регионах к теплоснабжению все еще не подключен жилой фонд.

В Министерстве развития общин и территорий Украины заявляют, что отопительный сезон стартовал во всех областях.

Читайте такжеОпалювальний сезон 2019: коли в Україні ввімкнуть опалення і скільки платитимемоОб этом говорится в сообщении Минрегиона на странице в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на 28 октября жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях. А именно в Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой. Социальный фонд подключен во всех регионах Украины.

Согласно опубликованной министерством карте, подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Киевская – 6,2%, Ривненская – 24,8%, Ивано-Франковская – 80%, Житомирская – 41,2%, Хмельницкая – 4,9%, Винницкая – 60,9%, Черниговская – 20,1%, Кировоградская – 43%, Николаевская – 6,2%, Днепропетровская – 33%, Полтавская – 0,3%, Сумская – 22,7%, Харьковская – 57,8%, Донецкая – 40,1%, Луганская – 9,8%, Запорожская – 4,7%, Киев – 42,8%.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевгоргосадминистрации пообещали, что тарифы на отопление и горячую воду в столице не изменятся до конца сезона.