В Стокгольме завершились апелляционные слушания по контракту на поставки газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"

По словам исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, «Газпром» оспаривает не одно, а все три решения арбитража.

В Стокгольме завершились апелляционные слушания относительно решения арбитража по контракту на поставки газа между российским "Газпромом" и НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому было отменено положение контракта «бери или плати».

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Наконец улетаю из Стокгольма. Провел здесь 10 дней. Слушания по обжалованию «Газпромом» решения арбитража», - написал он.

По словам Витренко, «Газпром» оспаривает не одно, а все три решения арбитража. Если слушания по первой жалобе продолжались больше недели, то слушания по третьей жалобе будут продолжаться более месяца.

«Еще у нас периодически слушания по делам о принудительном исполнении решения арбитража в Великобритании, Нидерландах и других юрисдикциях. И в рамках нового арбитража будут слушания, которые продлятся две недели», - пояснил он.

Витренко отметил, что цена вопроса каждого иска - миллиарды или десятки миллиардов долларов. Поэтому в процесс вовлечены большие команды юристов и экспертов.

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«Понятно, что эти усилия не напрасны. Мы уже сэкономили более 2 миллиардов долларов за счет пересмотра цены на полученный от «Газпрома» газ. И не обязаны больше платить около 80 млрд долл. за «бери или плати», - отметил топ-менеджер "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стокгольме начались слушания апелляционной жалобы «Газпрома» на решение арбитража отменить положение контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства платить «Газпрому» 80 млрд долларов.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.