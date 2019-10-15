Сложнейший отопительный сезон десятилетия: готова ли Украина

Страна активно готовится к скорому отопительному сезону, который в этом году обещает быть уникальным.

Несмотря на радующее украинцев теплое Бабье лето, холода и слякоть уже не за горами, и каждого волнует животрепещущий вопрос: будет ли тепло в наших квартирах и домах, когда, как всегда «внезапно», в наши окна постучит зима?

То, что в европейских странах является будничным событием – начало отопительного сезона – в нашей стране каждую сень превращается в гусарскую рулетку: без тепла может остаться случайный дом или даже целый город.

Несмотря на ритуальные заявления чиновников о полной готовности к осенне-зимнему сезону, никто не застрахован от внезапного прорыва трубы (износ тепловой инфраструктуры составляет более 70 процентов), или от полного отсутствия тепла в городе из-за, например, финансовых махинаций региональных жуликов, как это было в городе Смела в Черкасской области.

В прошлом году в середине ноября бывший тогда президентом Петр Порошенко в прямом эфире потребовал «сорвать пломбы» и дать городу газ. В итоге, котельные в городе начали включаться лишь 17 ноября.

Бестолковость чиновников

В этом году ситуация ненамного лучше. По данным Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», по состоянию на середину октября в зоне риска находятся семь десятков предприятий-должников при общей численности теплопроизводителей в около 1,3 тысячи.

Более того, долг в 2,6 миллиона гривен по договору о реструктуризации имеет и печально известная компания «Смелакоммунтеплоэнерго».

При этом общая задолженность компаний, которые получают газ от госхолдинга «Нафтогаз Украины» на льготных условиях (в соответствии с положением о специальных обязательствах) составляет свыше 60 миллиардов гривен, из которых долг производителей тепловой энергии составляет около 34,4 миллиардов гривен.

Масштабы проблемы осознают и в правительстве. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.

«Отопительный сезон у нас традиционно стартует сложно в стране. Много городов, предприятий, которые предоставляют населению услуги, имеют долги, судебные дела, проблемы с инфраструктурой, кто-то не может получить номинацию у «Нафтогаза», чтобы закупать газ», - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что правительство не хочет в этом году превращать подготовку к отопительному сезону в политическое шоу, а люди не должны страдать из-за нерадивости местных чиновников.

«Хочу заверить общество, что мы поставили целью, чтобы ни один человек не лишился тепла. Люди не должны отвечать за бесхозяйственность и бестолковость отдельных чиновников. Мы сделаем все от нас зависящие, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем», - заявил Гончарук.

Беда не приходит одна

Перечисленные проблемы не появились на ровном месте. Это следствие отсутствия структурных реформ в отрасли, что породило дефицит средств и инвестиций, необходимых для поддержания в нормальном состоянии магистральных тепловых сетей и, в целом, для модернизации энергетического сектора. Страна все эти годы с трудом, но преодолевала возникающие трудности, а тепло хоть и с заминками, но все же подавалось в дома украинцев.

Однако грядущий отопительный сезон несет новую угрозу, с масштабом которой наша страна еще не сталкивалась. С 1 января 2020 года Россия может прекратить транзит природного газа через Украину, в связи с окончанием 10 летнего контракта между странами.

Помимо того, что с прекращением транзита Украина потеряет приток валютной выручки в размере около 3 миллиарда долларов в год, перекрытие Россией трубы также создает большие технические трудности.

Стоит отметить, что подобный опыт, однако более кратковременный, наша страна получила в январе 2009 года, тогда Москва в рамках «газовой войны» против нашей страны остановила транзит газа и, взяв в заложники замерзающую Европу, вынудила Украину подписать кабальное соглашение на поставки газа, которое впоследствии было оспорено в Стокгольмском арбитраже.

Европейский Союз и Украина вынесли уроки из этого кризиса. На сегодня газовые хранилища европейских стран забиты под завязку, а из США в Европу поступают рекордные объемы сжиженного газа.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 21 миллиард кубических метров, что более чем на 4,4 миллиардов кубических метров превышает прошлогодний показатель, и являются рекордными за последние десять лет.

Как отметил эксперт «Центра Разумкова» в энергетической сфере Сергей Дяченко, таких запасов Украине вполне хватит до прихода теплого сезона при нормальной зиме.

«В принципе, при нормальной зиме таких запасов хватит и еще останется, но какая будет зима пока еще не понятно. 21 млрд кубов при нормальной зиме, без аномальных холодов, газа хватит» - отметил Дяченко.

При этом он указывает на слабые запасы угля на тепловых электростанциях и пока-что не до конца правильно работающий рынок электроэнергии. Эксперт отметил, что если газ из хранилищ начнут использовать как резервное топливо на ТЭС, то могут возникнуть серьезные проблемы.

«При нормальной зиме, без аномальных холодов, газа хватит при условии, что его не начнут использовать как резервное топливо на электростанциях», - отметил эксперт.

В случае же сильных морозов Украине, скорее всего, придется повторить операцию «прикрути кран». Поставить экстренно газ в достаточных количествах из Польши, Словакии и Венгрии будет очень затруднительно, так как в этих странах также может возникнуть дефицит топлива.

Самым сложным периодом может стать начало весны 2020 года, когда возможности для импорта будут существенно ограничены, а запасов в хранилищах будет недостаточно для покрытия пикового потребления в случае мартовских морозов.

Ключевой вопрос: тарифы

Помимо технической стороны готовности Украины к отопительному сезону существует не менее важный вопрос: а что же будет с тарифами на коммуналку?

Основным ресурсом, который определяет конечную стоимость отопления в платежках, является цена природного газа.

Правительственное постановление от 5 июня предусматривает, что «Нафтогаз» для определения цены на газ для населения анализирует четыре показателя: цену для коммерческих потребителей и среднюю таможенную стоимость газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, а также среднюю рыночную цену на газ в период с июля по сентябрь, умноженную на коэффициент. «Нафтогаз» обязан выбирать из них самую низкую.

Благодаря этому решению с апреля этого года товарная цена на газ от «Нафтогаза» для потребностей населения снизилась на 28 процентов, и в сентябре составила 4 493 грн за тысячу кубических метров, что коррелирует с тенденцией на европейских рынках, где цена на голубое топливо упала до рекордно низких значений в связи с поставками американского сжиженного газа и заполненными хранилищами.

Однако, зимой природный газа традиционно дорожает. Более того, с 1 января Украина перед ключевым кредитором нашей страны - Международным валютным фондом обязалась отменить регулирование стоимости газа для нужд населения.

Согласно прогнозам аналитиков, прекращение Россией транзита газа через Украину может привести к существенному скачку цен на газ на рынках Евросоюза, из-за чего неизбежно поползут вверх цены и в нашей стране, а за ними - тариф на отопление, который занимает доминирующие место в платежках в зимний период.

Сергей Дяченко отмечает, что если транзит будет прекращен, а Украина не сможет импортировать зимой газ, то и к импортному паритету привязываться не имеет смысла. Он отмечает, что это позволит не допустить скачка цен для населения.

«Если будет остановлен транзит газа в Европу, то с высокой вероятностью в Украину или прекратят, или сильно ограничат поставки газа. В таком случае будет создан некоторый дефицит. Газа в наших хранилищах должно хватить только на нормальную зиму. В хранилища газ уже закачан по определенной летней цене, то есть, она не высокая. Формально, «Нафтогаз» может принять такую позицию, чтобы продавать не по рыночной цене, которая может подскочить, а исходя из стоимости закупки плюс стоимость хранения. В этом случае цена не подскочит. Нам не будет иметь смысла ориентироваться на европейский рынок, так как мы не будем оттуда получать газ в этот период», - считает эксперт.

Время «Ч»

В конце октября состоится очередной раунд переговоров в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию нашей страны, на которых могут быть обсуждены длительности и объемы будущего контракта.

Украина и Европейский Союз предлагают России заключить длительный контракт согласно европейскому законодательству. Украина рассчитывает на десятилетний контракт с ежегодным объемом транзита в 60 миллиардов кубических метров газа с возможностью увеличения до 90 миллиардов кубических метров.

При этом наша страна должна до конца года выполнить домашние задание: имплементировать европейское законодательство и завершить разделение «Нафтогаза».

«Газпром» допускает заключение нового контракта на европейских принципах, однако, выдвигает встречные предложения.

Например, предлагает возобновить прямые поставки газа в Украину и сделать вид, что победы нашей страны в Стокгольмском арбитраже никогда не было.

Результаты этого противостояния мы узнаем до конца года. Возможно, финальное соглашение будет подписано под «елочку» - 31 декабря.

При этом, в любом случае, нашей стране необходимо проводить модернизацию собственных тепловых сетей, повышать энергоэффективность котельных, а также снижать производственные и бытовые энергозатраты, которые в разы превышают европейские.

В противном случае, пока развитые страны будут покорять космос, мы будем всей страной «срывать пломбы», чтобы часть наших сограждан не замерзла от «внезапно» наступившей зимы.

Игорь Орел