"Нафтогаз" настроен оптимистично по решению арбитража на апелляцию "Газпрома"

9 октября в Стокгольме начались слушания апелляционной жалобы "Газпрома" на решение, которым было отменено положение контракта «бери или плати».

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", которая сегодня выступает на слушаниях по апелляционной жалобе "Газпрома" на решение арбитражного суда, согласно которому было отменено положение контракта "бери или плати", настроена оптимистично и уверена в том, что иск российского монополиста не будет удовлетворен.

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Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Пока все идет нормально, и мы остаемся уверенными в том, что апелляционный суд не удовлетворит жалобу "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа", - написал он.

Витренко также отметил, что сегодня "Нафтогаз" выступает со вступительным словом на заседании апелляционного суда в шведском городе Стокгольм, где рассматривается дело.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стокгольме начались слушания апелляционной жалобы "Газпрома" на решение арбитража отменить положение контракта "бери или плати", что освобождает Украину от обязательства платить "Газпрому" 80 миллиардов

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".