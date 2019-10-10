В Стокгольме слушают апелляцию «Газпрома»: завтра в суде выступит «Нафтогаз»

По словам, топ-менеджера НАК, слушания по делу продолжаются, вчера свою позицию представил «Газпром».

Завтра, 11 октября, в Стокгольме Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выступит на апелляционных слушаниях относительно решения арбитража по контракту на поставки газа российским "Газпромом", согласно которому было отменено положение контракта «бери или плати».

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Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Слушания ещё идут. Вчера целый день выступал «Газпром». Завтра целый день будем выступать мы. Готовимся к этому», - сказал он.

Витренко также отметил, что ни одна из сторон не поменяла свою позицию по делу.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, в Стокгольме начались слушания апелляционной жалобы «Газпрома» на решение арбитража отменить положение контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства платить «Газпрому» 80 млрд долларов.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.