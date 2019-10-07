НКРЭКУ изменила расчет тарифов облгазов на распределение газа

Плата за распределение газа теперь будет определяться не за фактически распределенный газ каждый месяц, а ежемесячно как 1/12 от прошлогоднего объема.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

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Соответствующее решение было принято на заседании сегодня.

Таким образом, базой для установления тарифа и начисления платы за распределение будут не прогнозные объемы распределения (при установке тарифа) или фактические объемы потребления (при начислении платы за распределение), а объемы за предыдущий год.

Как пояснила глава регулятора Оксана Кривенко, принятие новой методики дает в течение года равномерную нагрузку по оплате услуг потребителю, а также прогнозируемость тарифной выручки облгазов.

"Основная цель проекта – упорядочить вопрос определения мощностей для заказа услуг и определения тарифов. На сегодня у нас действует техническая мощность, которая определяется на основании размера счетчика, а именно его максимальных показателей", - сказала она.

По словам Кривенко, небытовой потребитель имеет возможность один раз в год уточнить годовую заказанную мощность. Подходы для формирования методики расчета использовались такие же, как и для тарифов на транспортировку газа.

"Эта мощность будет определяться на основе прошлогодних объемов. То есть потребитель имеет две возможности: прийти заказать мощность или по умолчанию применяется мощность, равная одной двенадцатой от объема потребления прошлого года", - отметила Кривенко.

Присутствующая на заседании начальник Департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяна Рябуха уточнила, что для населения заказанная мощность – это только факт потребления прошлого года, а для небытовых потребителей – два варианта: факт потребления прошлого года или заказ мощности с возможностью ее скорректировать один раз в год, но за превышение – платится штраф.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк отмечал, что предложенная регулятором методика расчета тарифа на распределение газа де-факто не обновилась. То есть это будет все та же методика, основанная на объемах распределения газа, но с измененной базой начисления - текущие объемы потребления заменены на объемы, потребленные в предыдущем году.

В 2017 году НКРЭКУ не смогла на заседании принять проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за услуги облгазов.