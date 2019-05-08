«Нафтогаз» обвинил облгазы Фирташа в шантаже потребителей

В пресс-службе «Региональной газовой компании» заявление «Нафтогаза» назвали «очередным фейком».

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обвинила облгазы, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, в шантаже потребителей путем отключения их от газоснабжения до уплаты дополнительных счетов.

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Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook, комментируя сюжет телеканала ICTV на данную тему.

«Облгазы придумали новый способ для сбора дополнительных средств с потребителей - отключают дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей. Проверять трубы вполне нормально и необходимо. Но к исключительно техническому процессу облгазы подошли творчески. Возобновить поставки газа обещают только после оплаты дополнительных счетов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что для возобновления газоснабжения газовики требуют около 1000 грн с каждой квартиры. Из них 500 грн якобы за обслуживание колонки, которое не проводилось.

«А еще газовики заявили, что при наличии долгов не будут возобновлять газоснабжение. Но большинство этих долгов сформированы из-за скандальных газовых коэффициентов, которые доначисляют облгазы группы РГК («Региональной газовой компании» - УНИАН). Начисление таких коэффициентов не признают в правительстве и в НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, - УНИАН), поэтому люди и не должны платить лишнее. Но фирташевские облгазы упорно продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе «Региональной газовой компании» назвали заявление «Нафтогаза» «очередным фейком».

«Чтобы отвлечь внимание людей от злоупотреблений в самом «Нафтогазе» и полного провала программы добычи украинского газа, сотрудники производят фейковые сообщения якобы о противоправной деятельности газораспределительных компаний. Эти фейковые сообщения не содержат никаких фактов. Если в «Нафтогазе» есть реальные факты любых нарушений, ответственные лица обязаны обратиться в полицию с соответствующим заявлением и доказательствами, а не использовать журналистов для очередного черного пиара», - сказано в сообщении РГК.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

«Региональная Газовая Компания» управляет около 20 газораспределительными компаниями, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.