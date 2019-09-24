Запасы газа в хранилищах достигли 20 миллиардов кубов и превысили исторический максимум

В подземных хранилищах "Укртрансгаза" уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа, что на 26% больше, чем годом ранее.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году, сообщает НАК «Нафтогаз Украины».

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«В подземных хранилищах "Укртрансгаза" уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м., больше, чем в прошлом году. И еще этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что до конца сезона закачки газа в ПХГ, который продолжится до середины октября, «Укртрансгаз» планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

«Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020», - говорится в сообщении НАК.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд кубометров газа для стабильного прохождения зимы.

К началу отопительного сезона 2018-2019 годов наша страна накопила в подземных хранилищах 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.