Дело "Ротердам+": суд разрешил задержать экс-главу Нацкомиссии по тарифам

По словам директора НАБУ, подозреваемый Дмитрий Вовк находится за границей.

Соломенский районный суд Киева выдал санкцию на задержание бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает Левый берег.

Читайте такжеРеальный импорт угля по формуле "Роттердам+" составил около 1% - Сытник«На сегодняшний день есть решение о задержании. Чтобы запустить процедуру международного розыска, необходимо это решение. Там целая процедура: объявляется международный розыск, и, если устанавливается местонахождение, проводится задержание», – заявил Сытник.

При этом он отказался сообщить, где именно находится Вовк, но подтвердил, что, по данным НАБУ, экс-чиновник пребывает за границей.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 миллиарда гривен.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.