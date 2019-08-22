"Центрэнерго" поможет госшахтам выплатить горнякам долги по зарплате - замминистра энергетики

В Минэнерго прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам ПАО "Центрэнерго" поможет государственным шахтам выплатить горнякам долги по зарплате.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает РБК-Украина.

В частности, замминистра сообщил, что более 500 млн гривен до конца недели планируется перечислить на погашение задолженности по заработной плате шахтеров государственных предприятий. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделит правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислит "Центрэнерго".

По слорвам Корзуна, Кабинет министров 14 августа принял решения о перераспределении средств между рядом бюджетных программ и выделении денег из резервного фонда Кабмина на возвратной основе.

"Эти деньги должны быть перечислены сегодня-завтра. Еще 260 млн перечислит "Центрэнерго". Руководство предприятия с пониманием отнеслись к ситуации, пошли на встречу и авансом в экстренном порядке перечислят деньги за будущую угольную продукцию, согласно тем прямым договорам, которые ранее были заключены. Энергетики в этой ситуации подставили нам плечо и спасли положение, в котором оказались шахтёры госшахт", - сказал Корзун.

Он пояснил, что ситуация с задолженностью по зарплате сложилась из-за того, что предыдущий парламент на своем последнем заседании не проголосовал за выделение средств в размере почти 1 млрд гривен на программу поддержки угольной промышленности.