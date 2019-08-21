Импорт дизельного топлива из России снизился вдвое – Герус

18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

В связи с ведением специальных пошлин импорт дизельного топлива из России снизился вдвое, сообщил в ходе заседания правительства представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

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«В августе мы имеем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой энергетической сфере, сфере нефтепродуктов», - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Согласно решению, спецпошлина будет повышаться в два этапа. Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября.