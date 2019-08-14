Электроэнергия для промышленности подешевеет: подробности

Кабмин внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для крупных промышленных потребителей.

Читайте такжеСкандальная Роттердам+: НАБУ показало схему, как зарабатывали на формуле (инфографика)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства.

Соответствующие решение было принято на заседании правительство.

«Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - УНИАН) принять все необходимые акты, для того чтобы снизить цены на электрическую энергию для предприятий в стране. Этого не только я требую, но и президент. Поэтому сегодня мы это решение принимаем», - сказал премьер.

При этом он не исключил, что на следующем заседании в это решение могут быть внесены дополнительные изменения.

«До следующей среды проводите совещания, формируйте проект акта; если необходимо сделать какие-то изменения, мы сделаем; но если мы сегодня решение не примем, то до следующей среды все будут платить, по факту, без изменения – еще полмесяца у них будет оплата на 25% больше», - подчеркнул Гройсман.

Также премьер-министр поручил НКРЭКУ пересмотреть тарифы на распределение и поставку электроэнергии с целью их снижения.

Как сообщал УНИАН, перед принятием решения министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что данное решение позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности.

В свою очередь представитель президента в правительстве Андрей Герус предложил правительству отложить принятие данного решение на неделю для дополнительного изучения.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. Кабинет министров назвал это заявление некорректным.

До запуска нового рынка электроэнергии министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что цена на электрическую энергию для промышленности может вырасти на 5-6%.