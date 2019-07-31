ЕБРР приобрел 20% еврооблигаций "Нафтогаза Украины"

"Нафтогаз" будет использовать финансирование ЕБРР исключительно для закупок газа.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 20% пятилетних еврооблигаций на сумму 120 миллионов евро Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", размещенных в объеме 600 миллионов евро.

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Об этом сообщается на сайте банка.

В описании проекта говорится, что поступления по еврооблигациям привлекаются для общих корпоративных целей, включая финансирование закупок газа. Отмечается, что финансирование ЕБРР "Нафтогаз Украины" будет использовать исключительно для закупок газа.

Как сообщал УНИАН, 12 июля "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние еврооблигации на 600 миллионов евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов под 7,375%

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.