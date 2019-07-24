Гройсман рассказал, какой должна быть цена газа зимой

По словам премьер-министра, цена на газ для населения зимой не должна превышать стоимость, которая будет установлена в августе.

Цена на газ для населения во время отопительного периода 2019-2020 годов не должна превышать стоимость голубого топлива, которая будет установлена в августе.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что сейчас окончательное снижение в августе (цены на газ - УНИАН), это должно быть самой высокой ценой на следующий отопительный сезон", - сказал он.

Премьер пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает голубое топливо в Европе, которое будет использоваться зимой.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве спрогнозировали, что цена на газ для населения в августе снизится минимум на 5,5% по сравнению с июльской и составит не более чем 4640 грн за тысячу куб. м (без НДС).