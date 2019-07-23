Гройсман анонсировал удешевление газа в августе: сколько будем платить

По словам премьера, благодаря апрельскому постановлению Кабмина цена на газ для населения за этот период снизилась на 25%.

Конечная цена на газ для населения в августе снизится минимум на 5,5% по сравнению с июльской и составит не более чем 4640 гривень за тысячу кубометров (без НДС).

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Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, об этом можно судить по данным различных площадок, на которых продается голубое топлива. На данный момент самая низкая цена предлагается национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" - 4640 гривень для промышленности без НДС.

Гройсман напомнил, что благодаря апрельскому постановлению Кабинета министров №293 цена на газ для населения за этот период снизилась на 25%.

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили "Нафтогаз" продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 гривень без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет министров Украины принял постановление №293, которым разрешил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 гривни за кубический метр.