НАБУ проводит обыски в близкой к Порошенко инвестиционной группе ICU в деле "Роттердам +"

В ICU заявляют об активизации политического давления на группу.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках расследования дела относительно так называемой формулы «Роттердам +».

Об этом говорится в заявлении ICU, размещенном на сайте группы.

«ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации относительно сделок с ценными бумагами компании DTEK Finance PLC. (Великобритания) в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, № 52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск», - говорится в заявлении.

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ICU заверяет, что оказала полное содействие правоохранительным органам, в очередной раз предоставив все затребованные документы.

«Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало», - утверждают в компании.

Отмечается, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как «попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст».

«Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», - считают в компании.

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Как сообщал УНИАН, в 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам +»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», повлекшая экономически необоснованное увеличение цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

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Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называют финансовым партнером экс-президента Украины Петра Порошенко.

Группа ICU принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения главой Национального банка Украины.

В 2016 году в СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали супруге российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева - Галине Улютиной. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU. В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной. При этом группа заявила, что не поддерживает бизнес-связи с Соловьевым.