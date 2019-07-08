Счетная палата начала аудит "Нафтогаза"

Глава ведомства отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов со стороны госкомпании.

Счетная палата начала аудит эффективности управления национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе страны.

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Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на информацию главы ведомства Валерия Пацкана.

"Счетная палата начала контрольное мероприятие по "Нафтогазу", а именно аудит эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе, которые имеют финансовые последствия для государственного бюджета", - цитирует пресс-служба Пацкана.

Глава ведомства отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов.

"Если нет - будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе. Ведь в июне премьер-министр сам обратился в Счетную палату и к другим органам по проверке формирования цены на газ в связи с повышением цен для населения. Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов по многим вопросам в этой сфере", - подчеркнул Пацкан.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров обратился к Счетной палате, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе с тем, чтобы они создали совместную группу для проверки механизма формирования национальных холдингом "Нафтогаз Украины" цены на газ для населения. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Он назвал "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" за то, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня.

21 июня "Батькивщина" подала в Государственное бюро расследований заявление против премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и руководителя НКРЭКУ Оксаны Кривенко о ситуации с украинской газотранспортной системой.

25 июня Счетная палата приняла решение изучить возможность проведения аудита эффективности использования газотранспортной системы Украины, оператором которой является госкомпания "Укртрансгаз", для недопущения доведения ее до банкротства. Решение принято на основании депутатского обращения, которое поступило от лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.