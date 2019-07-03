Строительство ЦХОЯТ ведется в полном соответствии с утвержденным графиком - Недашковский

Строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива ведется в полном соответствии с предварительно утвержденными графиками.

Об этом президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы и штаба «Строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины», которое состоялось 1 июля в городе Чернобыль. В заседании, в частности, приняли участие председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, генеральный директор ОП «Атомпроектинжиниринг» Юрий Шейко, народный депутат Украины Ярослав Москаленко, а также представители Минэнергоугля, Госатомрегулирования, ГНТЦ ЯРБ, ПАО «Укрзализныця», ООО «СК «Укрстроймонтаж», Киевской облгосадминистрации, Полесской и Иванковской райгосадминистраций, горсовета Славутича.

«Сегодня мы провели полный осмотр всех сооружений и объектов ЦХОЯТ, и по его результатам складывается очень положительное впечатление. Темпы сооружения Хранилища выдерживаются в полном соответствии с предварительно утвержденным графикам. Поэтому, я убежден, что мы завершим строительство первого пускового комплекса ЦХОЯТ в следующем году и успешно введем его в эксплуатацию. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить за слаженную и качественную работу всех строителей, которые работают на этом объекте, руководителей всех подразделений и подрядных организаций, задействованных в строительстве», - отметил Юрий Недашковский.

Президент Компании отдельно отметил, что в начале июня на ЦХОЯТ с инспекторской проверкой состояния реализации данного проекта находились представители Корпорации зарубежных частных инвестиций США - OPIC, благодаря гарантиям которой на американском фондовом рынке Энергоатомом был привлечен кредит в 250 млн долл. для строительства Хранилища. «Представители OPIC выразили удовлетворение темпами и масштабами строительства ЦХОЯТ и убедились что средства используются эффективно, а Украина выполняет все свои обязательства по этому проекту», ‒ отметил глава Энергоатома.

Особое внимание участники заседания штаба по строительству ЦХОЯТ уделили ситуации с использованием средств, НАЭК «Энергоатом» перечисляет Киевской государственной областной администрации в рамках постепенного отчисления 10% общей стоимости строительства ЦХОЯТ на социально-экономическое развитие прилегающих к Хранилищу территорий, а именно Иванковского и Полесского районов Киевской области и города Славутич.

Как сообщил генеральный директор ОП «Атомпроектинжиниринг» Юрий Шейко, в общем, с начала 2019 года Энергоатом перечислил на счет Киевской ОГА 96 млн 105 тыс. грн.

Народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ярослав Москаленко, выразил недовольство деятельностью КОГА по организации тендеров по проектам, реализация которых должна происходить за средства, перечисленные Энергоатомом.

В свою очередь мэр Славутича Юрий Фомичев отметил, что часть тендеров областной администрацией проведена, но к их победителям возникает много вопросов, в частности, из-за отсутствия у них необходимых для выполнения работ документов.

Исполняющая обязанности председателя Иванковской райгосадминистрации Татьяна Свириденко сообщила, что Киевская ОГА включает в перечень проектов, финансирование которых будет происходить за счет Энергоатома, объекты, которые не согласовывались с местными общинами. В ходе заседания представители местной власти районов, прилегающих к площадке ЦХОЯТ, высказались за перечисление Энергоатомом средств непосредственно районным администрациям.

Обращаясь к представителю Киевской обладминистрации, присутствовавшего на заседании штаба, представители администраций Иванковского и Полесского районов и города Славутич, настаивали на учете пожеланий местных общин относительно перечня объектов, на которые направляются средства Энергоатома.

Подытоживая обсуждение вопроса освоения средств, которые Энергоатом отчисляет на развитие инфраструктуры прилегающих к ЦХОЯТ территорий, глава компании призвал все заинтересованные стороны ускорить решение соответствующих вопросов, с учетом пожеланий местных общин. Юрий Недашковский также дал поручение внести в протокол заседания все предложения представителей местной власти по использованию указанных средств.

Напомним, что подписание трехстороннего соглашения между НАЭК «Энергоатом», Киевской государственной областной администрацией и Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения о «Направлении 10% на строительство объектов социального назначения в городе Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области» состоялось 16 августа 2018 года. Общая сумма отчислений должна составить 3,7 млрд грн. Трехстороннее соглашение в рамках строительства ЦХОЯТ имеет своей целью экономическое развитие, прилегающих к ЦХОЯТ территорий, и социальную защиту их населения.

Справка. Из-за отсутствия собственного централизованного хранилища Украины вынуждена каждый год тратить до 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году, а строительные работы на площадке ЦХОЯТ, расположенном в зоне отчуждения ЧАЭС, начались в ноябре 2017 года. Генеральный подрядчик по строительству - компания СК «УКРБУДМОНТАЖ». Срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланирован на 2020 год. ЦХОЯТ станет автономной ядерной установкой, которая обеспечит длительное хранение (100 лет) ОЯТ с действующих энергоблоков РАЭС, ХАЭС и ЮУАЭС. Для хранения ОЯТ будет использоваться технология поверхностного «сухого» хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа. Проектная вместимость ЦХОЯТ составит 458 контейнеров HI-STORM, которые смогут вместить в себя 16 529 отработавших топливных сборок.