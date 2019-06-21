Стоимость нефти превысила $65 за баррель

В последний раз цена нефти данной марки поднималась выше этой отметки 30 мая.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,88% и по состоянию на 4:40 достигла 65,02 доллара за баррель.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Нефть растеряла набранный рост, опустившись в цене до 64,37 доллара за баррель на 7:50, что на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущей сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз нефть Brent была дороже 65 долларов 30 мая.

Как сообщал УНИАН, накануне котировки нефти демонстрировали существенный рост на фоне обострения отношений США и Ирана.

20 июня в иранском Корпусе стражей исламской революции сообщили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk.

В США, в свою очередь, заявили, что летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.