Цены на нефть подскочили после нападения на танкеры вблизи Ирана

Вместе с тем, на рынке спрос остается ниже, чем ожидали эксперты.

Цена на нефть подскочила на 2% после того, как два танкера в Оманском заливе стали жертвами вероятной атаки. Важным фактом стало то, что место происшествия расположено недалеко от Ормузского пролива, через который проходит пятая часть всей нефти, потребляемой в мире.

Как пишет Reuters, атака усилила страхи, что подобные инциденты могут стать распространенными. А это повлияло бы на поток нефти с Ближнего Востока, особенно если страховые компании начнут сокращать покрытия для рейсов через Ормузский пролив. Тогда логистические компании прекратят выполнять доставки в регионе.

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«Атаки такого типа всегда вызывают беспокойство. Но влияние на владельцев танкеров, которые прекратят сдавать в аренду свои суда, а также отказ страховых компаний обеспечивать покрытие могут еще больше усугубить проблему с поставками», - сказал аналитик Энди Липов из Lipow Oil Associates.

Брокеры сообщили изданию, что владельцы нефтяных танкеров DHT и Heidmar Holdings приостановили новые заказы для Ближнего Востока.

«Это вторая атака за месяц. Ставка страхового риска возрастает», - пояснил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.

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Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,09 доллара, или на 1,8%. Баррель стоил 61,06 состоянию на 11:11 по Центральному времени. Фьючерсы WTI подорожали на 1,06 доллар, или на 2,1%. Баррель стоил 52,22 доллара. Вместе с тем, по словам аналитика PetroMatrix Оливера Джейкоба, скачок цен «пока был достаточно сдержанным».

«Беспокойство из-за роста спроса до сих пор большие. Запасы США растут очень стремительно», - пояснил он.

По данным ОПЕК, ежедневный спрос на нефть в мире меньше на 70 тысяч баррелей, чем ожидалось. В организации ранее прогнозировали, что в этом году показатель будет составлять около 1,14 миллиона баррелей в день.