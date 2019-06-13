Конгресс США расширяет работу над санкциями против строительства российского "Северного потока-2"

По словам главы "Нафтогаза", законопроект о санкциях в отношении компаний, которые строят объект, поступил на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Конгресс США расширяет работу над введением санкций, направленных на противодействие строительству обходного российского газопровода «Северный поток-2», так, в частности, в нижнюю палату ведомства поступил еще один законопроект против компаний, задействованных в строительстве объекта.

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Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Конгресс США расширяет работу над санкциями против "Северного потока-2". Несколько недель назад американские парламентарии зарегистрировали законопроект о санкциях в отношении лиц, задействованных при строительстве этого газопровода, в верхней палате Конгресса. Вчера аналогичный по содержанию законопроект №HR3206 также поступил на рассмотрение нижней палаты», - написал он.

Коболев подчеркнул, что эти документы имеют широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов, в обеих палатах Конгресса.

Коболев отметил, что «Нафтогаз» также прилагает максимальные дипломатические усилия в противодействии кремлевскому проекту.

«Мы сотрудничаем как с американскими, так и с европейскими парламентариями и членами правительства, разрабатываем совместные пути противодействия построению "Северного потока-2", который представляет существенную угрозу для международной энергетической безопасности», - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США изучают возможность введения санкций против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

3 июня в базе Конгресса США был опубликован законопроект, которым предусматривается введение санкций против кораблей и компаний, задействованных в строительстве российского газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, который предполагается завершить до конца текущего года.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.