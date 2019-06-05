Госпредприятие "Оператор рынка" возглавил экс-член Нацкомиссии Евдокимов

В ходе рассмотрения данного вопроса вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратил внимание правительства на наличие негативных публикаций в интернете по поводу Евдокимова.

Кабинет министров назначил бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимира Евдокимова директором государственного предприятия "Оператор рынка".

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Соответствующие решение было принято на заседании правительства в среду.

В ходе рассмотрения данного вопроса вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратил внимание правительства на наличие негативных публикаций в интернете по поводу Евдокимова.

Премьер-министр Владимир Гройсман при этом заявил, что по поводу Евдокимова будет проведена дополнительная проверка и, в случае выявления каких-либо нарушений, решение о его назначении будет отменено.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Кабмин создал госпредприятие "Оператор рынка", которое в новом рынке электроэнергии будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

Владимир Евдокимов был уволен с должности члена НКРЭКУ в мае 2017 года.