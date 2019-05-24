Казахстан приостановил отгрузки сжиженного газа в Украину - СМИ

Казахский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО, Казахстан) остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины.

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Об этом enkorr сообщили несколько источников в украинских компаниях-держателей TERM-контрактов ТШО.

По их словам, казахский трейдер опасается проблем с прохождением вагонов через российско-украинскую границу из-за вступления в силу с 1 июня российских санкций в отношении Украины.

«Разрешения на прохождение украинской границы от российской стороны нет. На этом пока все: на июнь планы никому не подтвердили», — говорит руководитель трейдерской компании из Киева.

По словам другого трейдера, с 25 мая также остановлен налив уже оплаченных партий, отгружаемых в рамках майских TERM-контрактов. «Отгрузили все, что пересечет украинскую границу в мае. Остальное опасаются», — говорит собеседник издания.

По его словам, ограничения касаются как ресурса для украинских потребителей, так и транзитных объемов. Очевидно, что запрет коснется и других казахских производителей.

По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2018 г. ТШО поставил в Украину 208,3 тыс. т сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 г. поставки составили 21,5 тыс. т (19%). Основные покупатели ресурса ТШО — WOG, «Надежда», Socar, GT Group, «Автотранс», «Авантаж», ОККО.

Всего из Казахстана за 2018 г. импортировано 257 тыс. т СУГ (15% от общего объема рынка).

Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, новый режим выдачи разрешений на экспорт российского сжиженного газа и дизельного топлива, который начнет действовать с 1 июня этого года, не приведет к прекращению поставок топлива в Украину.