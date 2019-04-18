Эксперт оценил влияние на Украину "нефтяного" запрета Кремля

Он прогнозирует, что такая запретительная мера ударит в первую очередь по самой российской экономике, а желаемых Кремлем политических выгод не принесет.

Результаты запрета на импорт нефти в Украину неприятно удивят российские власти. Такое мнение высказал известный предприниматель, работающий в нефтегазовой сфере, Леонид Косянчук, оценивая вводимый Кремлем с 1 июня запрет на ввоз в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

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"С 1 июня правительство РФ запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Но, дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет. А вот доля дизельного топлива и сжиженного газа в рынке Украины составляет порядка 40%. Рынок Украины – это очень диверсифицированная штука. Мы, слава Богу, не "сидим на игле" России. А скорее РФ через "Роснефть" и десятилетний контракт с определенными людьми. Они поставляют свой дизель, который через "Прикарпат Запад Транс" заходит по трубе", − заявил он в комментарии Главреду.

Кроме того, Косянчук прогнозирует, что такая запретительная мера ударит в первую очередь по самой российской экономике, а желаемых Кремлем политических выгод не принесет.

"От такого решения будут громадные экономические потери для России. РФ потеряет только на сжиженном газе 2 миллиарда долларов в месяц. Политических барышей от решения правительства России здесь тоже никаких нет. Почему это сделано за два дня до выборов – мне непонятно. Нет политической подоплеки или попытки давления", − высказался он.

Как предполагает Косянчук, украинский топливный рынок сумеет оперативно перестроиться даже в условиях запрета на ввоз российского "черного золота" в Украину.

"Нам дали срок – до 1 июня. То есть, май месяц пойдет на все эти чудеса. За это время операторы отечественного рынка топлива переформатируют свои импортные поставки. И есть откуда – с Беларуси, Литвы, Греции, Румынии, даже с Катара.

Может быть и будут влияния на ценообразование в отдельных сетях. Но не более, чем на 1 гривну. И связано это будет с тем, что не все успеют переориентировать импортные потоки и открыть новые долгосрочные контракты", − подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что с 1 июня 2019 года запрещается экспорт российской нефти и нефтепродуктов в пределы Украины. По его словам, эта мера - ответ на недавнее расширение Кабмином Украины списка запрещенных для импорта российских товаров.

Как сообщал УНИАН, по мнению директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, новый режим выдачи разрешений на экспорт российского сжиженного газа и дизельного топлива, который начнет действовать с 1 июня этого года, не приведет к прекращению поставок топлива в Украину.