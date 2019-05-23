Всемирный банк: Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы считает необходимым выделить больше времени для создания необходимых условий для функционирования рынка электроэнергии.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен считает, что Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля текущего года.

Читайте такжеНацкомиссия не видит преград для запуска с 1 июля рынка электроэнергии

«Украина не будет готова к открытию рынка электроэнергии с 1 июля. На наш взгляд, на это нужно выделить больше времени для создания необходимых условий для функционирования рынка. Этих условий сейчас нет, и украинцы от этого в первую очередь пострадают», - сказала Кахконен на пресс-конференции.

В этой связи директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы рекомендовала властям Украины подготовить детальный план действий, необходимых для запуска этого рынка.

«Мы рекомендуем подготовить очень детальный план, где будут прописаны временные рамки для запуска рынка электроэнергии, чтобы мы не оказались в ситуации, когда мы просрочим запуск рынка», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 23 мая и.о. главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский сообщил о регистрации в парламенте законопроекта, который предусматривает перенос запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября, что позволит нивелировать существующие на сегодня риски.

По его словам, сейчас есть вызовы, связанные с готовностью программного обеспечения, принятием некоторых сомнительных регуляторных решений, и трех месяцев будет достаточно для того, чтобы провести серьезный внутренний аудит и протестировать все элементы системы.

Кроме того, на технические риски, связанные с запуском рынка в срок, 1 июля, накладываются и политические риски, вызванные роспуском Рады и отставкой правительства.

Несколькими днями ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о невозможности переноса запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на другую дату.

Справка УНИАН. Верховная Рада в апреле 2017 года приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.