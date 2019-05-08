Украина продолжает сокращать добычу угля

Государственные шахты сократили добычу угля на 19,5%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-марте 2019 года сократилась на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,76 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, добыча энергетического угля в Украине за январь-март сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 6,54 миллиона тонн.

Государственные шахты за отчетный период добыли 0,96 миллиона тонн угля, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2018 году выросла на 0,9% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 миллиона тонн.