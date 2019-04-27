Украина останется без газоснабжения, если не продлит договор на транзит российского газа - Путин

Путин заявил, что Украина получает газ «вдвое дороже», чем могла бы получать.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина останется без газоснабжения, если не продлит договор о транзите российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

В частности, он задался вопросом, будет ли подписан транзитный договор на транспортировку российского газа после избрания нового президента Украины. Путин подчеркнул, что, если не будет транзита газа, тогда не будет и реверсных поставок. «Ведь реверс – он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь», - отметил Путин.

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«Представьте, что транзит отсутствует, тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить большую цену на эти политические фокусы», - считает российский лидер.

При этом Путин заявил, что Украина получает газ «в два раза дороже», чем могла бы получать.

Он добавил, что представителям украинской оппозиции Виктору Медведчуку и Юрию Бойко говорили о том, что при переходе на прямые поставки цена газа из РФ для Киева будет ниже только на 25%.

Напомним, газовый контракт, который сейчас регулирует транзит российского газа по территории Украины завершается 31 декабря этого года.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. По их итогам вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович объявил, что следующий раунд встречи по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланирован на май 2019 года.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа территорией Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.