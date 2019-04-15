Ривненская АЭС снизила мощность энергоблока №3 до 67% из-за отключения главного насоса

По состоянию на 14:35 в работе находятся три из четырех энергоблоков Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1845 МВт.

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", снизила мощность энергоблока №3 до 67% из-за отключения главного циркуляционного насоса.

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"15 апреля 2019 года в 12:22 произошло снижение мощности энергоблока №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС до 67% от номинальной из-за отключения главного циркуляционного насоса ГЦН-4", - сказано в сообщении "Энергоатома".

Отмечается, что событие квалифицировано уровнем "ноль - вне шкалы" по шкале оценки ядерных событий INES. На данный момент проводится поиск и устранение причин данного происшествия.

"По состоянию на 14 часов 35 минут 15 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1845 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщает пресс-служба.

По информации нацкомпании, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.