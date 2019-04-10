Украинцам начисляют лишние объемы газа в платежках, несмотря на запрет НКРЭКУ

Нацкомиссия максимально оштрафовала ряд операторов ГРС, и обязала компании провести перерасчет доначислений в платежках с октября 2018 года.

Газораспределительные компании продолжают доначислять объемы использованного природного газа, приведенные к стандартным условиям, что приводит к дополнительным суммам в платежках потребителей, несмотря на запрет и штрафные санкции со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Люди пишут, что в платежке за март не только не был сделан пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЭКУ, но и снова был доначислен объем за март", - написал он.

По его словам, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей.

При этом он отметил, что все операторы ГРС, на которых приходят жалобы, входят в группу "Региональная газовая компания", принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу.

"НКРЭКУ обязано провести очередную проверку и подтвердить факт игнорирования облгазами решений регулятора. Но Верховная Рада не может стоять в стороне, потому что, к сожалению, у Регулятора по закону о рынке газа и о самом Регуляторе ограниченные полномочия. Этот вопрос энергобезопасности", - подчеркнул Хабатюк.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенных внеплановых проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на шестнадцать операторов газораспределительных сетей группы "Региональная газовая компания" на общую сумму почти 14 миллионов гривень.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты по тем конкретным потребителям, по которым проводилась проверка, а также сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период, начиная с октября 2018 года, по всем потребителям, по которым осуществлялись такие доначисления.

В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.