Названы 9 автомобилей, которые выглядят значительно дороже своей реальной стоимости

Эти автомобили часто выбирают водители, которые хотят казаться более успешными, чем есть на самом деле.

Автомобили даже в наше время остаются признаком достатка. Некоторые люди покупают дорогие модели, чтобы показать окружающим то, что они успешны. Тем не менее есть и автомобили, которые выглядят значительно дороже своей реальной стоимости.

В DMNews назвали 9 автомобилей, которые часто покупают люди среднего класса, чтобы выглядеть более успешными, чем они есть на самом деле. По словам экспертов, эти модели производят впечатление очень дорогих автомобилей.

ТОП-9 автомобилей, которые выглядят дороже своей реальной стоимости:

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BMW 3 Series Mercedes-Benz C-Class Tesla Model 3 Lexus IS Cadillac ATS Infiniti Q50 Audi A4 Range Rover Evoque Dodge Charger SXT

Лидером этого рейтинга стал подержанный BMW 3 Series. В издании отметили, что это далеко не самая дорогая модель бренда, но окружающие легко могут спутать ее с люксовым авто.

Эксперты подчеркнули, что BMW 3 Series является одним из самых популярных автомобилей премиум-класса начального уровня в США. Водители ценят эту модель за спортивную управляемость и стильный дизайн.

В издании добавили, что одним из главных недостатков BMW 3 Series остаются высокие счета за обслуживание и ремонт. Поэтому этот автомобиль лучше не покупать водителям с очень ограниченным бюджетом.

На какие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее опытный механик Скотти Килмер назвал лучшие, по его мнению, бюджетные автомобили с пробегом. Эксперт отметил, что эти автомобили редко сталкиваются с поломками.

Кроме того, британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Лидером стал французский кроссовер, который предлагает очень практичный интерьер и приятную управляемость.

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