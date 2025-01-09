Самым популярным импортированным подержанным электромобилем года в Украине стал Nissan Leaf.

В 2024 году автопарк Украины пополнили более 51,7 тысячи новых и подержанных авто на аккумуляторных источниках питания с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, относительно 2023 года. Об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

При этом в декабре 2024 года в Украине приобрели почти 3,8 тысячи новых и подержанных авто на аккумуляторных источниках питания, что на 18% меньше, чем годом ранее. Из этого количества легковых - более 3,6 тысячи (-20%) и 124 коммерческих (+ 59%).

Всего в течение года было реализовано 50 458 легковых авто (+37%), 1 264 коммерческих (+64%) и всего лишь два электробуса. Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 году, составила 20%.

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ТОП-5 новых электромобилей на рынке за год:

VW ID.4 - 1 626 единиц;

Honda M-NV - 1 279;

BYD Song Plus - 1 007;

Nissan Ariya - 766;

Zeekr 001 - 703.

ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 5 511 единиц;

Tesla Model 3 - 4 639;

Tesla Model Y - 4 225;

VW e-Golf - 2 479;

Hyundai Kona Electric - 2 337.

Украинский рынок авто - последние новости

В 2024 году украинцы приобрели более 222 тысяч подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наиболее популярными среди ввезенных из-за границы подержанных легковушек оказались бензиновые авто.

Всего по итогам 2024 года автомобили с традиционными двигателями составили более 65% рынка новых легковых авто. Тогда лидерскую позицию в сегменте бензиновых авто заняла Mazda CX5.

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