Он надеется, что тот и дальше будет работать.

Министр ооброны Украины Алексей Резников надеется, что суда с украинским продовольствием будут курсировать по новому "коридору". Как передает корреспондент УНИАН об этом Резников сообщил в медиацентре "Украина-Одесса" во время совместного брифинга со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым.

Он напомнил, что в апреле 2022 года ВСУ потопили флагман российского военного флота "Москва" украинскими ракетами "Нептун", и с той поры оборона Украины значительно усилена. По его словам, на сегодня российский флот не находится в зоне 100 морских миль от украинского берега.

"По сути они прячутся ближе к Новороссийску, к Керченскому проливу, откуда наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины", - сказал министр обороны.

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Он пояснил, что напомнил эти события, потому что проход корабля из Одесского порта проливами Босфор и Дарданеллы произошло по территориальным водам Украины вдоль берега, и территориальными водами Румынии, Болгарии и Турции. "Трудно себе представить, чтобы Россия решились атаковать суда в водах трех стран НАТО... надеюсь, что мы и дальше таким коридором будем обеспечивать едой весь мир", - сказал Резников.

По словам Тагарева, несколько дней назад он запросил информацию о прохождении судов через указанные проливы за последние 48 часов.

"Поэтому я знаю, что примерно сто судов прошли в обоих направлениях, что говорит о том, что трафик не остановлен. Из этих судов лишь несколько было украинских, но я верю, что такая работа будет продолжаться и в будущем. Безусловно, это занимает время, но нам нужно убедиться, что все эти пути сообщения безопасны, что нет места никакой провокации со стороны российских кораблей", - сказал министр обороны Болгарии.

Тагарев подчеркнул, что у Болгарии вызывает беспокойство провокации РФ, в частности по блокированию зерновой инициативы. Это подчеркивает существующие риски и указывает на опасность гражданской навигации. По его словам, большое значение имеет морское патрулирование и постоянное наблюдение за ситуацией.

Морская блокада Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, в июле РФ отказалась продлевать "зерновое соглашение", после чего президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без участия страны-агрессора.

Кремль заявил, что будет топить все суда, которые будут направляться в украинские порты, потому что сочтет их своей целью. Также РФ начала наносить удары по Одесской области - портам, ангарам с продовольствием и тому подобное.

Позже ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута, которым могут отправиться гражданские суда, находящиеся в портах Большой Одессы.

Уже 16 августа стало известно о первом судне, воспользовавшимся этим временным коридором: из Одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с конца февраля 2022 года. Уже 18 августа стало известно, что судно прибыло в Стамбул.

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