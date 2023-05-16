Россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем.

С 8 по 14 мая ни одно судно в пределах "зерновой инициативы" не прошло инспекцию на вход и ни одно судно не зарегистрировано для осмотра на вход.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), кроме этого, 60 судов находятся в ожидании осмотра. Соответственно, сейчас в морских портах грузятся только суда, которые зашли раньше и в ближайшие дни они закончатся.

В ассоциации подчеркнули, что таким образом россияне практически остановили возможность дальнейшего экспорта украинской агропродукции морским путем.

Видео дня

По подсчетам УКАБ, с 8 по 14 мая через морские порты Одесской области было экспортировано 550,3 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 36% больше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад. Вместе с тем количество кораблей, которые были загружены за эту неделю, составляло 13 единиц, что на 2 судна больше предыдущей недели.

"Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения дальше к клиентам и ожидают ее. Такие объемы, к сожалению, остаются одними среди самых низких показателей этого года", – говорится в сообщении.

По данным Ассоциации, наибольшие объемы экспорта в течение 41-й недели работы "зернового коридора" составляли: кукуруза (50% экспорта за этот период); пшеница (28%); ячмень (13%).

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Бангладеш и Турция), Африки (Египет, Судан) и Европы (Испания).

Всего с начала работы "зернового коридора", согласно расчетам УКАБ, с 1 августа 2022 года по 14 мая 2023 года удалось экспортировать 30,2 млн тонн продукции АПК нашим иностранным партнерам.

"Зерновая инициатива": это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 июля прошлого года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем, который был остановлен в начале полномасштабной войны, сроком на 120 дней с возможностью пролонгации.

"Зерновую сделку" дважды продлевали, но Россия постоянно пытается ее сорвать – блокирует инспекции судов, создает искусственные препятствия.

5 мая состоялись очередные переговоры по выполнению соглашения, которые ранее зашло в тупик.

9 мая стало известно, что в совместном координационном центре в рамках "зерновой инициативы" согласовали на трое суток инспекцию 27 судов на выход. Но вопрос инспекций входящего флота еще не был решен.

11 мая в Турции завершились двухдневные переговоры относительно "зерновой инициативы". Украинская сторона настаивала на том, что она должна быть продлена на больший срок и расширена.

Но Украина не исключает, что соглашение по безопасному экспорту украинского зерна Черным морем завершится 18 мая. Переговоры на этой неделе зашли в тупик, и никаких дополнительных встреч по продлению зерновой сделки, по словам посла по особым поручениям МИД Ольги Трофимцевой, не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: