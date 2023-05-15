После переговоров ситуация не изменилась.

Украина не исключает, что сделка по безопасному экспорту украинского зерна по Черному морю завершится 18 мая. Переговоры на этой неделе зашли в тупик, и никаких дополнительных встреч по продлению зерновой сделки, по словам представителя МИД Украины, не планируется, пишет Reuters.

"Ситуация в целом [после переговоров] особо не изменилась, и мы получаем достаточно противоречивую информацию о зерновой сделке и возможности ее продолжения. … Такое прекращение, выход [России] из зерновой инициативы, является возможным. Но для всех, и в первую очередь для российской стороны, это будет означать обострение ситуации. Они осложнят себе свою будущую переговорную позицию", – заявила на брифинге посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева.

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Зерновая сделка - что нужно знать

После российского вторжения в Украину в 2022 году украинские черноморские порты были заблокированы. Возобновить работу трех из них – "Одесса", "Черноморск", "Пивденный" – и экспорт украинского зерна удалось после подписания при посредничестве ООН и Турции зернового соглашения.

Соглашение неоднократно продлевали, в последний раз – 18 марта, еще на 120 дней. Переговоры о новом продлении зашли в тупик. Турецкая сторона заявляла, что если переговоры не будут иметь успеха, "зерновой коридор" прекратит свое существование.

Москва пригрозила выйти из соглашения после истечения срока его действия 18 мая, если не будет выполнен список требований по устранению препятствий для экспорта собственного зерна и удобрений из России, предварительно заблокировав инспекцию флота и работу зернового коридора.

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