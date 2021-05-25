Земельная реформа выходит на финишную прямую, и уже скоро в Украине заработает цивилизованный открытый рынок земли.

Об этом во вторник, 25 мая, заявил заместитель главы Офиса Президента и координатор программы Владимира Зеленского «Большая стройка» Кирилл Тимошенко во время форума «Украина 30. Земля»

«Кто мог бы подумать 2 или 3 года назад, что вы сможете сегодня зайти, например, в открытый портал геоданных или принять участие в аукционе на землю прямо со своего мобильного телефона. Этого не было 2 года назад, мы даже не могли об этом подумать… Но благодаря Президенту Украины, Верховной Раде, Кабмину, громадам все мы добились того, что земельная реформа вышла на новый уровень и уже ушла с большой скоростью. Мы уже практически на финишной прямой, чтобы заработал полностью открытый рынок земли», - заявил Кирилл Тимошенко.

По словам заместителя главы ОП, одну из ключевых ролей сыграло подписание Президентом Владимиром Зеленским законопроекта №2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений», который фактически является земельной конституцией для громад.

«Если рассматривать эту ситуацию в соотношении работы с громадами, Кабмином и Офисом Президента со стороны региональной политики, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы громады начали управлять землей, которая там есть. Именно поэтому мы передали землю громадам», - добавил Кирилл Тимошенко.

Заместитель главы ОП заявил, что земельная реформа принесет дополнительные средства громадам, что позволит в том числе направить их на развитие инфраструктуры.

«Мы, особенно в рамках «Большой стройки», заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, это, в первую очередь, социальная инфраструктура: и школы, и садики, и дороги, и тому подобное», - сказал Кирилл Тимошенко.

При этом, добавил он, передача государственной земли в коммунальную собственность - это для громад не только возможности, но и ответственность за то, "что будет на земле в громаде, кто будет ею управлять".

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы президента на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны – 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.

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Автор: Григорий Бондарь