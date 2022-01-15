Эксперт, среди прочего, спрогнозировала снижение цены на яйца на 10%.

В результате введения льготных цен для производителей прежнюю стоимость сохранят мука, хлеб, молоко и яйца. Остальные ждет подорожание, прогнозирует аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Об этом она сказала в комментарии "Обозревателю".

В частности, она спрогнозировала рост цен на фрукты и овощи, объяснив это сезонным фактором и большими энергозатратами на их хранение.

"Поэтому следует ожидать роста стоимости традиционного для украинцев овощей борщового набора и яблок на 5-7%", - говорит эксперт.

По словам Литвин, дорогой газ для промышленности является основным драйвером роста цен на продукты питания в январе. При этом она уточнила, что некоторые товары все же могут даже снизиться в цене.

"Производители подсолнечного масла вошли в перечень предприятий, которым будет предоставлена ​​льготная цена на газ. Поэтому, скорее всего, цена на данный вид продукта будет продолжать колебаться в диапазоне +/- 3-5% в зависимости от мировой конъюнктуры", - объясняет аналитик УКАБ.

Яйца, по прогнозу Литвин, подешевеют на 10% из-за того, что их производители также будут иметь скидку на газ. Еще одной причиной снижения цен станет сезонное уменьшение спроса на них.

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Несмотря на том, что производители сахара не смогут закупать газ по сниженной цене, его стоимость, вероятно, не изменится. Литвин объясняет это тем, что технологический процесс производства продукта в Украине уже практически полностью закончился и большинство сахарной свеклы переработано.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года в этот перечень добавили еще 9 продуктов питания - крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное с жирностью 72,5%.

В Ассоциации ритейлеров Украины отметили, что в связи с введением Кабинетом министров предельной наценки на социально важные продукты питания, продажа таких товаров может временно приостановиться.