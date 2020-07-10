"Все должны платить налоги": Зеленский выступил в поддержку закона о детенизации АПК

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает доработанный законопроект №3131-д о детенизации производства сельхозпродукции. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области.

«Честно говоря, я за (законопроект 3131-д). Это один из тех законов, который выводит из тени весь сектор фермерства. Все должны быть белыми, серых и черных не должно быть. Именно про это закон», –сказал президент.

Читайте такжеУкраина сократила расходы на производство сельхозпродукции

По словам главы государства, налоги должны платить все производители, однако важно, чтобы законопроект не затронул обычных селян, которые держат огороды для себя.

Напомним, 9 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный законопроект 3131-д по детенизации сельхозпроизводства.

Он предполагает поэтапное введение поставленного налогового обязательства. Это не дополнительный налог, а минимальная сумма налога, которую должен заплатить арендатор. Действие закона касается участков от 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые находятся в официальной аренде.

Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки), что составляет порядка 540 грн за гектар. Для средних и крупных предприятий установлена ставка 4,5% НДО – примерно 1215 грн за гектар. Однако до этого уровня она будет подниматься постепенно – в течение трех лет: за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО; за 2022-й– 3,5% НДО, за 2023-й–4% НДО; за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО.

Отметим, что в сумму входит земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос. В случае если сумма налогов в год на гектар меньше установленной суммы поставленного налогового обязательства, арендатор осуществляет доплату разницы в местный бюджет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram