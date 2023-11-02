На этой неделе в Украину начали поступать крупные партии огурцов из Турции.

На украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они все равно дороже импортированных.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, на этой неделе в Украину начали поступать крупные партии огурцов из Турции. Сезон импорта огурца начался раньше, чем в прошлом году, и фактически совпал с завершением сезона этой продукции в украинских стационарных комбинатах.

"На сегодня огурец из Турции и Румынии на украинском рынке отгружают по 55-60 грн/кг. Между тем из местных комбинатов огурец поступает мелкими партиями, и отпускные цены в данном сегменте озвучиваются в пределах 60-70 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем на предыдущей неделе", – говорится в сообщении.

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Основной причиной снижения цен на местную продукцию ключевые игроки рынка называют резкое увеличение предложения импортного огурца, тогда как спрос на рынке остается умеренным.

Эксперты отмечают, что сегодня цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 13% ниже, чем в начале ноября прошлого года.

Прогноз цен на овощи в Украине

По словам экспертов, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).

Отмечается, что к Новому году цены на овощи могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из-за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук.

Впрочем, в Министерстве агрополитики ожидают снижения цен на овощи весной. Кроме сезонного фактора этому должно дополнительно поспособствовать эффект от грантовой программы для тепличников.

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