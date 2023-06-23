Чтобы удобрить огурцы, стимулировать их рост и собрать хороший урожай, особых усилий не нужно. Достаточно приготовить эффективную подкормку.

Если вы ломаете голову над тем, чем подкормить огурцы на вашей грядке, чтобы собирать урожай ведрами, обратите внимание на некоторые лайфхаки опытных огородников. Они советуют подкормку из дрожжей, которую очень любят огурцы. Как приготовить раствор из дрожжей для полива огурцов - читайте в материале.

Подкормка рассады огурцов дрожжами - как делают овощеводы

Овощеводы отмечают, что такой подкормки хватает растениям на полтора-два месяца, то есть за сезон поливать огурцы ею нужно не больше трех раз. При этом важно соблюдать пропорции. Итак, для удобрения дрожжами нужно:

100 гр дрожжей;

1 л воды;

50 гр сахара.

Ингредиенты смешать и дать постоять двое суток. Затем концентрат нужно растворить в 9 л воды и приступать к поливу огурцов.

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Огородники советуют проделать такую процедуру во время цветения растений, поскольку запах подкормки привлечет пчел.

Стимулятор роста для огурцов из дрожжей - пошаговое приготовление

Однозначно овощеводы не советуют удобрять "химией", поскольку она может испортить вкус огурцов и нанести вред человеку. Они рекомендуют обратить внимание на средства, которые почти у всех есть под рукой - это дрожжи и сахар. Подкормка огурцов сухими дрожжами готовится так:

отстоять воду в теплом месте до нагревания в 30 градусов;

в 250 мл воды размешать 2,5 г сухих дрожжей и четверть чайной ложки сахара;

ингредиенты перемешать и через 10 минут разбавить водой до 2 л;

оставить настаиваться до завершения брожения - это около четырех дней.

Потом до 500 мл раствора нужно применять для полива корней каждого растения.

Зола и дрожжи для огурцов - как сделать подкормку

Овощеводы еще советуют для стимуляции появления завязей на огурцах сделать такую нехитрую подкормку. Для нее нужно в 2,5 л прогретой отстоянной воды. В ней развести 25 гр сухих дрожжей, 150 гр древесной золы и добавить 15 гр сахара. Смесь должна настояться 2 часа. Перед поливом настой разбавить 2,5-3 л воды.

Подкормка дрожжами помидоры и огурцы - рецепт

Дачники говорят, что подкормка на основе свежих дрожжей существенно увеличит урожай огурцов и томатов. Ее рецепт довольно прост: в литре воды растворить 200 гр дрожжей и спрятать в теплое место на три часа. Когда начнется активное брожение, смесь вылить в ведро и залить еще 9 л воды. Ею поливать растения нужно сразу из расчета 1 л на один куст помидоров или огурцов.

Опытные огородники предупреждают, что увлекаться такой подкормкой не стоит, поскольку она выводит из грядок калий. Так, томаты достаточно полить один раз в 14 дней, а огурцы - раз в полторы недели.

Подкормка огурцов дрожжами с аскорбиновой кислотой - простой рецепт

Опытные огородники советуют этот рецепт, поскольку аскорбиновая кислота стимулирует появлене крепких соцветий и плодов, а также помогает растениям перенести жаркую погоду. Для приготовления нужно взять:

5 л воды;

10 гр сухих дрожжей;

2 гр аскорбиновой кислоты.

Составляющие смешать и оставить на неделю в теплом месте. Потом настой нужно размешать с водой 1 к 40 перед поливом. На одно растение нужно пол литра жидкости.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить томаты до цветения.

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