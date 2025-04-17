Украина все еще производит значительно меньше пива, чем в довоенном 2021-м.

За первые месяцы 2025 года Украина существенно нарастила производство пива. Об этом сообщает украинская отраслевая компания "Укрпиво".

"Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об. %) за 3 месяца 2025 года составляет - 29,0 млн. дал, и составляет 106,9% к аналогичному периоду 2024 года", - говорят специалисты.

Отметим также, что за 11 месяцев прошлого года производство пива в Украине выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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В то же время, все не так хорошо, как может показаться на первый взгляд, ведь даже показатели первых месяцев этого года составляют лишь 85% от объемов производства за три месяца довоенного 2021-го.

Среди причин спада производства специалисты называют нарушение цепей поставок и сбыта, которое связано с военными действиями.

Экспорт популярного алкогольного напитка также не смог вернуться к довоенным показателям - по крайней мере, если говорить о 2024 году.

По данным Государственной таможенной службы, за 11 месяцев 2024-го наша страна экспортировала пива из солода на 27,8 млн долларов, тогда как в 2021 году этот показатель составил 42,2 млн долларов.

Рынок пива - что интересного

Введенные новым президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт пива могут привести к потере 100 тысяч рабочих мест и закрытию пивоваренных предприятий на территории Европы. Пивовары уже призвали Еврокомиссию защитить отрасль от "экстремальных" сборов.

А еще ранее специалисты назвали страну, где продают самое дешевое пиво на планете. Ею оказался Вьетнам. По словам одного из пользователей Сети, в этой азиатской стране можно приобрести "17 бокалов пива по цене одного", имея в виду стоимость напитка в Великобритании.

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