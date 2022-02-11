Эксперты уверены, что весной цены на молочную продукцию продолжат расти.

В Украине за последние месяцы существенно выросли цены на молочную продукцию. К примеру, стоимость 900 мл молока увеличилась на 1 грн, а вот килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

По оценкам экспертов такая тенденция продолжится и весной ценники на таких продуктах могут прибавить еще по 3-4%, пишет Obozrevatel.

Хоть ритейлеры и правительство сдерживают увеличение цен, расходы производителей "молочки" продолжают расти. Еще в октябре 2021 года "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А уже в феврале 2022 года за такой же набор придется заплатить 516 грн. К примеру:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Эксперты назвали три основные причины, почему подорожали молочные продукты:

выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;

подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);

упала прибыльность производителей молока.

Стоит отметить, что цены на молочную продукцию во многом зависят от крупных ритейлеров (сетей супермаркетов). Они подписывают договоры с производителями, в которых указаны и цены. А чтобы поднять стоимость, приходится договариваться с ритейлерами и перезаключать соглашения.

Супермаркеты всегда против такой инициативы: они заинтересованы сохранить свою надбавку еще и предложить продукцию по более низким ценам, чем у конкурентов. Как результат – себестоимость производства выросла значительно, а вот цены растут плавно и с опозданием.

"Тот рост цен, который есть, часто не покрывает все затраты. Некоторые даже работают в убыток. Они бы отыгрались за счет роста цен для ритейлеров, но ритейлеров очень сложно убедить. Есть несколько операторов и они очень неохотно идут на повышение цен. Это длится месяцами, а если и повышают, то повышение происходит на 2-3% за несколько месяцев", – объясняет аналитик Василий Винтоняк.

Винтоняк уверен, что весной цены на молочную продукцию продолжат расти.

"И производители, и сети удерживают свои заработки на высоких уровнях. Молочное сырье подорожало. Если смотреть сейчас и то, что было год назад, цена выросла более чем на 15%, и это только цена на сырье. А сырье – основа себестоимости. Значительно выросла стоимость энергоресурсов. Молочная сфера использует много газа, а он подорожал в разы. Электроэнергия также выросла в цене", – поясняет эксперт.

По его оценкам, речь идет об увеличении на 3-4%. Корм, который в производстве сырого молока занимает 50% от конечной цены, дешеветь не будет. Энергоносители тоже. Поэтому можно ожидать, что летом цены продолжат расти.

Ранее УНИАН писал, что в Украине в январе 2022-го в годовом выражении, по сравнению с январем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, на подсолнечное масло и сахар - на 34,2% и 22,8% соответственно.

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