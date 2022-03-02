Министр агрополитики призвал все торговые сети и продуктовые точки приобщаться к инициативе.

В Украине разработана онлайн карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на карте можно найти информацию о названии магазина, его адрес, часы работы конкретных магазинов в разных городах, статус работы торговых точек.

Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией об их работе опубликована по ссылке: https://bit.ly/3HycQhV.

"По состоянию на 1 марта 2022 года карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будут систематически обновлять на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в соответствующем поле", - говорится в сообщении.

Лещенко призвал все торговые сети и продуктовые точки приобщаться к инициативе.

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